Osnabrück. Ist es der schönste Kombi der Welt? Vielleicht. Ganz sicher aber lässt sich der Volvo V90 Plug-in Hybrid rund 30 bis 35 Kilometer rein elektrisch bewegen. Nicht nur deswegen ist Kfz-Redakteur Lothar Hausfeld von dem schicken Schweden begeistert. Er war mit dem langen Mittelklasse-Kombi beim Ignition Racing Team Electric der Fachhochschule Osnabrück und hat ihm dort auf den Zahn gefühlt.

Der Volvo V90 Plug-in Hybrid an der Fachhochschule in Osnabrück: Wir waren mit dem schicken Schweden in Osnabrück unterwegs und stellen ihn im Video vor.

Die Ausstattung und Details unseres Volvo V90 T8:

Volvo hat den Sprung vom reinen Lastenesel zum Lifestyle-Modell geschafft.

Luxuriöser Innenraum

Elektromotor miz 87 PS und Benziner mit 320 PS

Im Idealfall schafft man rund 30 bis 35 Kilometer rein elektrisch

Verschiedene Fahrmodi

Das Aufladen der Batterie dauert rund zweieinhalb bis drei Stunden

Der 250 PS starke Dieselmotor zieht den 2,3-Tonner problemlos

Der Kofferraum fasst maximal 1.500 Liter – nicht überragend, aber ok

Im Elektromodus genießt man alle Vorteile wie lautloses Beschleunigen und maximales Drehmoment aus dem Stand

Eine Anzeige im Display zeigt dem Fahrer, wie sehr er das Gaspedal herunterdrücken kann, ohne den Benziner zu aktivieren

Im Idealfall kommt man dem theoretischen Durchschnittsverbrauch von zwei Litern auf 100 Kilometern nahe

Wer den Sportmodus intensiv nutzt, kommt eher auf zehn Liter

Mindestens 43.000 Euro werden fällig, die getestete Version kostet sogar 73.000 Euro

Vom Lehrerparkplatz auf den Elektro-Boulevard.

