Regelmäßige Arztbesuche So erhalten Versicherte höhere Zuschüsse beim Zahnersatz

Osnabrück. Wichtig für gesetzlich Krankenversicherte: Wer in diesem Jahr noch nicht beim Zahnarzt war, der kann 2018, falls dann Zahnersatz nötig werden sollte, weniger Geld von seiner Krankenkasse bekommen.

Das ist die Regel: Wer in den fünf Jahren vor einer Behandlung (auf 2018 bezogen: von 2013 bis 2017) nicht wenigstens einmal jährlich beim Zahnarzt vorsorglich im Behandlungsstuhl saß, der erhält den normalen Zuschuss. Er entspricht 50 Prozent des „befundorientierten Festbetrages“. Das heißt: Die Hälfte der Kosten übernimmt die Krankenkasse, die andere Hälfte der Versicherte.

Allerdings: Kann auf einen regelmäßigen Zahnarztbesuch in dem Fünfjahres-Zeitraum verwiesen werden (die Zahnärzte vermerken das jeweils im Patienten-Bonusheft), dann steigt der Zuschuss um 10 Prozentpunkte von 50 auf 60 Prozent, also real um 20 Prozent. Wer sogar einen lückenlosen Zahnarztbesuch in den vorangegangenen zehn Jahren nachweist, der ist – sollte für ihn Zahnersatz nötig werden – noch besser dran: Die Beteiligung seiner Krankenkasse steigt dann von 50 auf 65 Prozent.

Ansonsten gilt: Wer ein Jahr nicht beim Zahnarzt war, dem steht erst dann wieder der erhöhte Kassenanteil zu, wenn wiederum fünf Jahre hintereinander mit Vorsorgeuntersuchungen oder Zahnarztbehandlungen verstrichen sind.

Weder auf 50 noch auf 60 oder 65 Prozent einlassen müssen sich die gesetzlich Krankenversicherten, die ein geringes Einkommen haben. Ihnen steht eine komplette Übernahme der Kosten für den Zahnersatz zu – und das unabhängig davon, ob sie in den letzten fünf oder gar zehn Jahren regelmäßig beim Zahnarzt waren.

Als „gering“ gilt im Jahr 2017 ein Einkommen, das bei einem Alleinstehenden 1218 Euro pro Monat nicht übersteigt. Für Ehepaare beträgt die Einkommensgrenze 1674,75 Euro monatlich – die Einkünfte beider Partner berücksichtigt. Eine dreiköpfige Familie gilt bis zu einem Monatsbrutto in Höhe von 1979,25 Euro als „Härtefall“ - mit Anspruch auf die 100-prozentige Kostenübernahme. Gleiches gilt für Bezieher von Arbeitslosengeld II oder Sozialhilfe. Für Bezieher etwas höherer Einkommen gelten abgestufte Zuzahlungsregeln.

Wichtig, weil immer wieder zu Missverständnissen führend: Wird eine höherwertige Versorgung, also nicht nur die Kassenleistung gewünscht, so gehen die Zusatzkosten zu Lasten der eigenen Geldbörse. Doch auch gleichwertiger Zahnersatz kann höhere Eigenbeteiligungen zur Folge haben. Gleichwertig ist ein Zahnersatz, wenn die Therapie die Regelversorgung enthält und weitere Leistungen dazu kommen. Muss zum Beispiel ein Backenzahn überkront werden, so ist die Regelversorgung die Metallkrone. Wünscht der Patient aus ästhetischen Gründen eine Verblendung der Krone, dann ist dies eine Zusatzleistung, die aber an der normalen Kassenleistung nichts ändert. Die Mehrkosten für die Verblendung bezahlt der Versicherte. So kann es sein, dass aus den erwarteten 50, 60 oder 65 Prozent Kassenbeteiligung unterm Strich 30 oder 40 Prozent werden, worüber Zahnärzte dem Vernehmen nach nicht immer ausführlich genug aufklären.

Übrigens: Die Entfernung von Zahnstein wird gesetzlich Krankenversicherten einmal pro Jahr finanziert. Diese Besuche genügen, um sich die Zuschüsse für größere Behandlungen zu sichern.