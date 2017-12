Osnabrück. Japan gewinnt in der Spielebranche an Bedeutung. Nicht nur, weil aus Fernost von Autoren wie Masao Suganuma („Machi Koro“) gute Spielideen kommen. Sondern auch als Thema für Brett- und Kartenspiele. Wir stellen sieben Spiele rund um Geishas, Ninjas und Baumgeister vor, von denen manche tatsächlich die Sonne aufgehen lassen.

TA-KE: Taktischer Schlagabtausch mit Geishas und Ninja

TA-KE: In diesem taktischen Machtspielchen zweier Shogune holen die beiden Spieler abwechselnd Personen wie Geishas oder Ninjas an den kaiserlichen Hof, um ihren Einfluss zu stärken. Dabei geht es von Anfang an rund, denn mit jedem Zug wird eine Wertung ausgelöst, von der stets beide Kontrahenten profitieren können. Wer dran ist, nimmt von einem der fünf zentralen Stapel im Audienzsaal einen Personenchip und legt ihn in seinen Innenhof, anschließend gibt der nun sichtbar gewordene Chip vor, welche Personengruppe in diesem Zug Punkte bringt.

Raffinesse erlangt TA-KE vor allem durch die Möglichkeit, die Eigenschaften der angeworbenen Persönlichkeiten zu nutzen. Diese können nämlich sowohl die Lage im Audienzsaal als auch im Innenhof manipulieren. Ninjas schlagen sogar beim Gegner zu. Da jeder Personenchip aber nur einmal aktiviert kann und dadurch auch an Wert verliert, will der Zeitpunkt des Einsatzes gut überlegt sein.

So entwickelt sich ein taktischer Schlagabtausch, der zwar auf einfachen Regeln fußt, aber nicht einfach zu gewinnen ist. Ein großzügiger Spielplan sowie wertige Personenchips runden das Spielerlebnis ab und schenken der eleganten Spielidee das Material, was sie verdient. Einzig die etwas unübersichtliche Punkteleiste ist nicht so gut gelungen.

TA-KE (Huch!) von Arve D. Fühler ist für 2 Spieler ab 10 Jahren, dauert etwa 30 Minuten und kostet rund 25 Euro. – Würfelwert: 4 (gut)

Hanamikoji: Taktisches Kleinod mit sieben Geishas

Hanamikoji: Frauen als Lockmittel? Ja, überspitzt formuliert geht es genau darum. Zwei Spieler werben als Restaurantbesitzer um die Gunst von sieben Geishas, damit diese Meisterinnen unterschiedlicher Künste die Gäste in den Laden holen.

Und womit lassen sich die Geishas selbst locken? Mit Geschenken. Deshalb legen die Spieler Geschenkkarten bei den Damen ab. Wer am Ende einer Runde großzügiger als der Konkurrent bei einer Geisha war, überzeugt diese und sichert sich zunächst ihre Dienste.

Trickreich wie gemein ist jedoch, dass beim Verteilen der Geschenke Aktionen genutzt werden müssen, bei denen auch der Gegenüber profitiert. Dieser Kniff macht Hanamikoji zu einem taktischen Kleinod, das einem beim Treffen der Entscheidungen Knoten in die Gehirnwindungen machen kann. Und dabei stehen pro Runde nur vier Aktionen zur Auswahl. Wer zuerst vier Geishas oder Damen, die zwischen zwei und fünf Punkte zählen, im Wert von mindestens elf überzeugt hat, gewinnt dieses raffinierte Spiel.

Hanamikoji (Kosmos) von Kota Nakayama ist ein taktisches Kartenspiel für 2 Spieler ab 10 Jahren, dauert 15 Minuten und kostet rund 13 Euro. – Würfelwert: 5 (stark).

Okiya: Den Gegner in die Zwickmühle treiben

Okiya: Noch einmal Geishas. Die Spieler senden die Mitglieder ihrer Geisha-„Familie“ aus, um in einer speziellen Art „Vier gewinnt“ zu triumphieren. Die Spielfläche ist bei „Okiya“ zwar kleiner, gleichwohl braucht es etwas mehr taktische Voraussicht als beim Klassiker. Hier liegen nun 16 Karten in einem 4x4-Raster aus. Jede dieser Karten zeigt zwei Merkmale, nämlich jeweils eine von vier Pflanzen und eins von vier Zusatzelementen.

Wer zuerst vier seiner Geishas in einer Reihe, einer Diagonalen oder einem Quadranten platziert, gewinnt das Duell. Bedingung: Ein Spieler darf eine Geisha nur auf eine Karte legen, die ein Merkmal aufweist, das auch auf der zuletzt vom Kontrahenten belegten Karten zu sehen war. Diese Regel zwingt die Spieler dazu, die Auslage zu lesen, um den Gegner in die Zwickmühle zu treiben. Wer indes den besten Weg errechnen möchte, nimmt der Spielidee ihre eigentlich innewohnende Leichtigkeit.

Okiya (Pegasus Spiele) von Bruna Cathala ist ein Kartenspiel für 2 Personen ab 8 Jahren, dauert 10 bis 20 Minuten und kostet rund 10 Euro. – Würfelwert: 2 (mittelmäßig).

Onitama: Taktische Tiefe durch Rotationsprinzip

Onitama: Das taktische Zwei-Personen-Spiel „Onitama“ hat allerlei, um aufzufallen: Da ist zuallererst die ungewöhnliche Verpackungsform, in der auch eine Flasche Platz finden könnte. Dann gibt es als Spielfläche eine hochwertige Matte, die sich zum Verstauen zusammenrollen lässt. Und auch die massiven Plastikfiguren stechen hervor. Das Beste aber ist: Das Spiel selbst überzeugt ebenfalls.

„Onitama“ erinnert an Schach. Auch hier führt das Schlagen des gegnerischen Königs zum Sieg. Allerdings heißt der König im thematischen Umfeld des Kampfsports Lehrmeister und die jeweils vier Bauern sind Schüler. Andere Figuren mischen nicht mit. Als zweite Gewinnmöglichkeit genügt es, das Startfeld des gegnerischen Meisters mit dem eigenen Meister zu erreichen. Bewegungskarten geben vor, auf welche Felder eine Figur ausgehend von der aktuellen Position springen kann.

Taktische Tiefe erhält „Onitama“ durch ein Rotationsprinzip. Eine ausgespielte Karte steht ab dem übernächsten Zug dem Gegner zur Verfügung. Da immer nur fünf von 16 Karten pro Partie dabei sind, ist „Onitama“ variabel –und damit immer wieder herausfordernd.

Onitama (Pegasus Spiele) von Shimpei Sato ist für 2 Spieler ab 10 Jahren, dauert 15 bis 30 Minuten, 25 Euro. – Würfelwert: 5 (stark).

Kodama: Astkarte für Astkarte wächst der Baum

Kodama – Die Baumgeister: Jeder Spieler lässt einen Baum wachsen, in dessen zunehmendem Geäst sich immer mehr Symbole wie Glühwürmchen, Raupen oder Pilze tummeln. Das sieht erst einmal so ungewöhnlich wie toll aus, wenn Astkarte für Astkarte ein stattliches Gebilde entsteht.

Doch die Optik allein zählt nicht. Wichtig ist vielmehr, auf den einzelnen Ästen Ketten identischer Symbole aufzureihen. Noch wichtiger: Drei Mal pro Partie ziehen Baumgeister ein – und diese Kodamas haben individuelle Vorstellungen davon, was mit Punkten belohnt wird. Ob allerdings die benötigten Astkarten in der Auslage auftauchen, bleibt Glückssache. Wie auch die anfängliche Verteilung der Kodamakarten. So spiegelt am Ende das sich wiederholende Suchen nach der besten Astkarte nicht das erhoffte Spielerlebnis wider.

Kodama (Kosmos) von Daniel Solis ist für 2 bis 5 Spieler ab 8 Jahren, dauert etwa 30 Minuten und kostet rund 13 Euro. – Würfelwert: 2 (mittelmäßig)

Yokohama: Herausfordernde Aufgabe für Optimierer

Yokohama: Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelt sich das japanische Fischerdorf Yokohama zu einem Handelszentrum. Ein Vorgang, der in diesem anspruchsvollen Strategiespiel einen sehr technischen und nüchternen Eindruck vermittelt. Menschen sind auf dem großen, variablen Spielplan nicht zu erkennen. Nichts soll offenbar von dem ablenken, was hier im Vordergrund steht: mittels guter Geschäfte zu den meisten Siegpunkten zu kommen.

Um den erforderlichen Ruhm einzustreichen, gibt es unzählige Möglichkeiten. Allem zugrunde liegt dabei ein zentraler Mechanismus. Der Präsident des eigenen Unternehmens darf sich nur durch die Stadtteile bewegen, in denen Assistenten den Weg bereiten. Je mehr Assistenten am Zielort helfen, desto stärker ist die Aktion, die dort ausgeführt werden darf. Eine gute Strategie zum Sieg zeichnet sich vor allem durch effiziente Wege aus. Eine herausfordernde Aufgabe für Optimierer.

Yokohama (dlp games) von Hisashi Hayashi ist für 2 bis 4 Spieler ab 12 Jahren, dauert etwa 90 Minuten und kostet rund 45 Euro. – Würfelwert: 4 (gut)

Kimono: Überreiztes Teilungsprinzip

Kimono: Essstäbchen, Sonnenschirme, Schnitzfiguren und noch viel mehr. Die Spieler sammeln im Kartenspiel „Kimono“ japanische Kuriositäten. Natürlich auch die namensgebenden Kimonos. Kommen neue Gegenstände in die Auswahl, möchte jeder das Beste für sich haben.

Der Meister der aktuellen Runde indes teilt das Angebot immer in zwei Hälften. Nur wenn es für eine Hälfte einen einzigen Interessenten gibt, erhält dieser auch die entsprechenden Karten. Ansonsten wird die Gruppe immer wieder geteilt, bis sich alle verbliebenden Bieter einig sind.

Und wenn nicht? Dann gibt es Kimonos. Bis zu zwei davon sind ja in Ordnung, aber mit dem dritten kommen Minuspunkte in die Sammlung. Ähnlich verhält es sich mit den anderen Gegenständen. Deshalb lohnt es nicht allein, eine große Menge an Karten anzuhäufen. Es kommt auch auf die Auswahl an. Das Teilungsprinzip verspricht dabei einen Reiz, der nicht selten durch zu häufiges Teilen überreizt wird.

Kimono (Zoch) von Hisashi Hayashi ist für 3 bis 6 Spieler ab 10 Jahren, dauert etwa 30 Minuten und kostet rund 15 Euro. – Würfelwert: 2 (mittelmäßig)

