Schlafprobleme und Geburtenrate Mythos Mond: Welchen Einfluss hat der Himmelskörper auf uns?

Osnabrück. Bei Vollmond schläft man schlecht und die Geburtenrate steigt an: Aber hat der Trabant wirklich Einfluss auf den Menschen? Die Theorien im Faktencheck.

Eine unruhige Nacht, man wälzt sich im Bett hin und her und kann einfach nicht schlafen. Ein Blick aus dem Fenster und schon ist der Schuldige dafür gefunden: Es ist Vollmond. Klar, dass der Schlaf gestört ist!

Studien finden keine Beweise

Doch der Glaube daran, dass der Mond den Schlaf beeinträchtigt, ist ein Irrtum: Die Wissenschaft, so sehr sie sich bemüht, findet dafür keine Beweise. Die größte Studie zu dem Thema ist aus dem Jahr 2014: Dabei wurde das Schlafverhalten von 1265 Teilnehmern in 2097 Nächten von Martin Dresler, Neurowissenschaftler am Max-Planck-Institut für Psychiatrie in München, und seinem Team ausgewertet. „Wir konnten keinen statistisch belegbaren Zusammenhang zwischen menschlichem Schlaf und den Mondphasen aufzeigen“, wird Dresler in einer Pressemitteilung der Max-Planck-Gesellschaft zitiert. Andere Studien, die einen Zusammenhang zwischen Mond und Schlaf gefunden haben wollen, waren bei Weitem nicht so umfangreich, und werden deshalb als Zufallsbefunde eingestuft.

Helligkeit bei Vollmond könnte störend sein

Der Soziologe Edgar Wunder gibt im Gespräch mit unserer Redaktion allerdings zu bedenken, dass es nicht völlig auszuschließen ist, dass der Vollmond den Schlaf beeinflusst. Die Helligkeit könne schon eine Rolle spielen. Außerdem sei es sehr schwierig, mit Testpersonen die idealen Bedingungen im Labor herzustellen, um zu beweisen, dass der Mond nicht schuld an einer durchwachten Nacht ist. Denn wie könne man die Testpersonen wochenlang so sehr isolieren, dass sie nicht wissen, welche Mondphase gerade ist? Das seien sehr intensive und langwierige Forschungen. (Weiterlesen: Jeder dritte Deutsche schläft schlecht)

Andere Wissenschaftler hingegen bestreiten, dass das Licht des Mondes Einfluss auf die Schlafqualität hat. Es sei einfach nicht hell genug. Schlafforscher Dr. Dieter Kunz erklärt, dass jegliches Licht, das ins Schlafzimmer fällt, den Schlaf beeinflusst. Doch ob es nun vom Mond oder der Straßenlaterne komme, sei unerheblich. Dagegen helfen nur sehr dunkle Vorhänge. (Lesen Sie dazu auch unser komplettes Interview mit Dr. Kunz: Was hilft, besser zu schlafen?)

Der Mond ohne Einfluss auf den Menschen

Andere Zusammenhänge kann man mittlerweile aber komplett ausschließen: Edgar Wunder hat zusammen mit dem Chirurgen Michael Schardtmüller untersucht, ob der Mond einen negativen Einfluss auf Knie- und Hüftoperationen hat. Denn laut Mondkalender von Johanna Paungger und Thomas Poppe gibt es günstige und ungünstige Mondphasen für Operationen. Wunder und Schardtmüller konnten in ihrer Studie aber keinen Zusammenhang nachweisen. Auch andere Studien zum Thema Operationen und Mondeinfluss belegen, dass es keinen Zusammenhang gibt.

Soziologe Wunder spricht deshalb von einer selbsterfüllenden Prophezeiung: „Wenn ich mich zu einer bestimmten Mondphase operieren lasse, ist es geschehen, ob erfolgreich oder nicht, es ist vorbei, ich kann den Vergleich nicht mehr ziehen.“ Das gilt zum Beispiel auch für den Glauben daran, dass Gärtnern im Einklang mit dem Mond mehr Erfolg bringt. „Wer sich zum Beispiel nach dem Mondkalender richtet, kümmert sich intensiver um seine Pflanzen als jemand, dem das egal ist. Dann schreibt man den Erfolg dem Mond zu.“

Welchen Nutzen haben Mondkalender?

Der Mondkalender, so Edgar Wunder, hat einen praktischen Nutzen: „An welchem Tag soll ich was tun? Das strukturiert meinen Alltag schon vor. Das ist nützlich, egal, ob es was mit dem Mond zu tun hat. Ich erspare mir damit eine gewisse Strukturierung des Alltags.“ Der Mondkalender von Paungger und Poppe basiert auf der Ötztaler Folklore, erklärt Wunder. Zwar orientieren sich die Menschen seit Jahrtausenden an den Mondphasen, doch die Theorien zum Einfluss des Mondes auf den Menschen seien nicht älter als 150 Jahre. „Der Mondglaube heute hat nichts mit dem Mondglauben von früher zu tun“, erklärt Wunder.

Der Mond sei aber schon immer eine Art Alltagsgegenstand gewesen. „Wie die Sonne, die die Jahreszeiten anzeigt, ist der Zyklus des Mondes wichtig, er war die Uhr für alle, bevor die Taschenuhr erfunden wurde“, sagt Wunder.

Mehr Geburten bei Vollmond?

Doch warum halten sich zum Beispiel hartnäckig Gerüchte, dass der Vollmond Einfluss auf die Geburtenrate hat? „Eine Hebamme wird sich merken, wenn überdurchschnittlich viel los war in der Nacht. Sieht sie dann durch das Fenster den Vollmond, wird sie sich daran erinnern.“ Dadurch entstehe für sie ein Zusammenhang mit der Geburtenrate und dem Vollmond. Die Hebamme wird diesen Eindruck nicht wissenschaftlich hinterfragen.

„Das passiert aber nicht nur beim Mond so. Immer, wenn wir irgendwelche Entscheidungen treffen, wälzen wir keine Statistiken, sondern ziehen relativ spontan Schlussfolgerungen.“ Es gibt also keinen wissenschaftlichen Beleg dafür, dass die Geburtenrate bei Vollmond steigt.