Brauch kommt aus Irland So guckt der Kürbis zu Halloween freundlich

Osnabrück. Wer sagt denn, dass Halloween-Kürbisse immer so grimmig dreinschauen müssen? Sie können auch ganz freundliche Zeitgenossen werden.

Halloween ist eine Mischung aus Erntedank, Herbst- und Verkleidungsbräuchen. Der Brauch kommt ursprünglich aus Irland und den katholisch gebliebenen Teilen der Britischen Inseln. Mit den irischen Auswanderern im 19. Jahrhundert gelangte er in die USA. Dort wurde er kommerzialisiert und gelangte in verwandelter Gestalt nach Europa zurück. Deutschland erreichte Halloween in den 90er-Jahren des vorigen Jahrhunderts. Der Brauch, Kürbisse zum Fest aufzustellen, stammt ebenfalls aus Irland. Halloween ist am Dienstag, 31. Oktober 2017.