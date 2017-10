Kolumne Besorgt um Pflanzen

Osnabrück . Im Garten ist immer irgendetwas los. Diese Kolumne widmet sich den vielen kleinen Anekdoten, die sich im Miteinander von Natur und Mensch ereignen.

So schnell geht nichts kaputt im Garten. Auch nicht, wenn ein Hund durch die Beete läuft, ein Sturm tobt oder Kinder sich den Weg durch die Pflanzungen bahnen. Trotzdem zucke ich zusammen, wenn sich irgendwer Zwei- oder Vierbeiniges ohne Umsicht durch die Beete bewegt. Immer noch lachen muss ich, wenn ich an die Baumkletterer denke, die eine uralte sehr große Eiche in meinem Garten von Totholz befreit haben. Bevor sie für Stunden auf dem Baumriesen verschwanden, besprachen wir noch das eine oder andere. Ich hielt es für sinnvoll, darauf hinzuweisen, dass mein Herz ganz besonders an den Lenzrosen am Fuß der Eiche hänge. Mit einer Mischung aus Empathie und Belustigung sah mich einer der Männer an und fragte, ob ich denn wirklich glaubte, dass sie aus großer Höhe steuern könnten, wohin die abgesägten Äste fielen. „Die stehen schon wieder auf.“ Sprach’s und kletterte auf den Baum. Und dann war da noch der Besuch einer Freundin mit ihrem jungen Hund. Stolz berichtete sie von den Erziehungserfolgen dank einer langen Laufleine. Dann brachte sie die Leine an und ließ das Temperamentsbündel los. Nicht nur dass der Hund durch die Beete jagte, er zog auch noch die lange Leine hinter sich her. Höllen-Qualen! Aber: Die Pflanzen haben’s überlebt, ich auch.