Verführungstanz im Tierreich Können sich Skorpione verlieben?

Osnabrück. Können sich Skorpione verlieben? Was für eine Frage! Aus astrologischer Sicht natürlich. Aber hier sind nicht Menschen, die unter dem Sternzeichen geboren worden sind, gefragt, sondern das Spinnentier.

Jedoch so, wie sich der Skorpion fortpflanzt, könnte man durchaus auf den ersten Blick an einen Anfall romantischer Verliebtheit denken. Es bleibt aber auf den zweiten ein verklärter Blick. Ansonsten meistens ein Einzelgänger, paart sich der Skorpion tanzend, wenn er – dank Lockstoffen – ein Weibchen gefunden hat, wie es die Autorin Katharina von der Gathen in dem Buch „Das Liebesleben der Tiere“ kindgerecht beschreibt. Das Skorpionpaar hält sich dabei an den Scheren und bewegt sich derart verhakt „vorwärts, rückwärts, seitwärts, ran“. Stundenlang kann das so gehen.

„Hochzeitstanz“

Ziel dieses „Hochzeitstanzes“ ist für das Männchen klar: Es lenkt so seine paarungswillige Auserwählte mit der Bauchseite auf seine am Boden abgelegte Spermatophore, in der sich die Samenzellen befinden. Hat er das Weibchen dorthin geführt, kann sie über ihre Geschlechtsöffnung die Samen aufnehmen, damit die Eier befruchtet werden können. Ein Happy End darf man hier aber nicht erwarten. Das ist dann doch eher etwas für das Sternzeichen Skorpion. Nach dem „Tänzchen“ geht man aber schnell wieder getrennte Wege. Manchmal endet es für das Männchen auch tödlich. Trotzdem hat der Verführungstanz sich offenbar bewährt: Seit mehr als 400 Millionen Jahren gibt es Skorpione.