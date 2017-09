Erpresser vergiftet Babynahrung Ethylenglycol: So wirkt das Gift im menschlichen Körper

Berlin. Ein Unbekannter hat in einem Supermarkt am Bodensee vergiftete Gläschen mit Babynahrung ausgelegt. Der Erpresser droht damit, weitere Lebensmittel zu manipulieren. Er verwendet den Stoff Ethylenglycol. Wie wirkt das Gift?

Mit der Vergiftung von Lebensmitteln will ein Unbekannter von deutschen Supermärkten und Drogerien eine zweistellige Millionensumme erpressen. Fünf vergiftete Gläschen Babynahrung seien in Friedrichshafen am Bodensee gefunden worden, wie die Polizei in Konstanz am Donnerstag mitteilte. Die Ermittler gehen zwar davon aus, alle betroffenen Gläser entdeckt zu haben.

Erpresserbrief droht mit Gift in Lebensmitteln

In dem Schreiben, das der Erpresser den Konzernen und auch der Polizei schickte, wurde angekündigt, Produkte in Lebensmittel- und Drogeriemärkten im In- und Ausland zu manipulieren. Bei der verwendeten Substanz soll es sich um Ethylenglycol handeln.

Ist Ethylenglycol erkennbar?

Ethylenglycol ist eine sirupartige Flüssigkeit. Bei Raumtemperatur ist sie sowohl farb- als auch geruchslos. Der Stoff ist giftig und greift nach dem Verschlucken zunächst das Zentrale Nervensystem an, dann das Herz und schließlich die Nieren. In größeren Mengen kann Ethylenglycol tödlich sein. Das Anwendungsgebiet von Ethylenglycol ist recht breit. Es kommt beispielsweise als Frostschutzmittel zum Einsatz. Auch in der Industrieproduktion spielt es eine Rolle.

Auf manipulierte Produkte achten

Der Verzehr kann lebensbedrohlich sein. Die Polizei bat Kunden um Vorsicht und Aufmerksamkeit. Es drohten „sehr ernsthafte Gesundheitsgefahren bis hin zum Tod“, sagte ein Polizeisprecher. Die Menschen sollten auf manipulierte Produkte achten und die Polizei informieren.

Ministerialrätin Petra Mock vom Verbraucherschutzministerium in Stuttgart erklärte: „Ordnungsgemäß verpackte Lebensmittel in Glasverpackungen haben üblicherweise einen Deckel, der nach innen gewölbt ist aufgrund des Vakuums.“ Beim Öffnen höre man ein Klacken.