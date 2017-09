Grippe-Saisonbericht 2016/17 Grippewelle im Winter traf ältere Menschen besonders stark

Ein Arzt verabreicht einem Mann eine Grippeimpfung. Foto: dpa

epd/KNA Berlin. Die Grippewelle im vergangenen Winter hat vor allem ältere Menschen getroffen. In der Grippesaison 2016/17 habe bei den Influenzaviren der Subtyp A/H3N2 klar dominiert, teilte die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung am Donnerstag in Köln mit.