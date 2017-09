Osnabrück. Der Range Rover Evoque ist eigentlich ein schickes Lifestyle-SUV-Modell. Als Cabrio ist der Brite noch auffälliger im Straßenverkehr. Unser Kfz-Redakteur Lothar Hausfeld hat die schräge Mischung im Osnabrücker Land getestet.

Das Range Rover Evoque Cabrio im Osnabrücker Land: Wir haben den ungewöhnlichen Mix aus Lifestyle-SUV und Cabrio getestet und stellen es im Video vor.

Range Rover Evoque im Test

(In diesem Video waren wir mit dem Range Rover Evoque am Rittergut Osthoff in Georgsmarienhütte und Umgebung unterwegs.)

Hier geht es direkt zum Video:

Die Ausstattung und Details unseres Range Rover Evoque Cabrios:

Preis ab knapp 50.000 Euro

180 PS starker Vierzylinder-Diesel

Ungewöhnliche Mischung aus SUV und Cabrio

Der Motor ist optimal für ein entspanntes Cruisen

Das einzig unauffällige an dem Auto ist die Neun-Gang-Automatik

Mit dem Auto fällt man auf, erst recht im offenen Zustand

Das Öffnen und Schließen des Stoffdachs dauert 18 Sekunden

Bis zu 50 km/h kann man die Dachkonstruktion betätigen

Der Komfort steht eindeutig im Vordergrund

Nur wenig Frischluftzufuhr im offenen Zustand

Der Kofferraum fasst nur 251 Liter und hat die Form eines Backofens

Die Optik polarisiert: Manche lieben sie, manche bezeichnen das Cabrio als Badewann

Auffälliger Mix aus Cabrio und SUV für zeigefreudige Lifestyle-Fans.

