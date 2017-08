Tipps zum Immobilienkauf Beim Hausbau an die Nebenkosten denken

Beim Hausbau an die Nebenkosten denken MEC öffnen

Mit den Kosten für das Grundstück und den Bau des Hauses allein ist es meist nicht getan. Denn es gibt noch eine Reihe von Positionen, für die Bauherren unter Umständen aufkommen müssen, zum Beispiel die Vermessung. Foto: Karolin Krämer/dpa-tmn

Freiburg. Wer an die Nebenkosten eines Hausbaus denkt, dem fällt meist die Grunderwerbsteuer ein. Doch neben diesem in der Tat größten Posten fallen weitere kleinere Rechnungen an, die ebenfalls ins Geld gehen.