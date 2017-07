Legendärer Felsvorsprung Wie eine bunte Kuh ins Ahrtal kam

Osnabrück. In einer „Ach so“-Sommerreihe 2017 stellen wir kuriose Sagen und Legenden vor sowie die Orte, wo sie spielen. Heute: die bunte Kuh im Ahrtal.

Es gibt mehr bunte Kühe in Deutschland, als man so denkt: Diverse Restaurants tragen diese Namen genauso wie ein Stadtteil von Lübeck, eine ehemalige Zeche bei Dortmund – und ein Felsvorsprung, der wie eine riesige Nase aussieht, an der Grenze vom unteren zum mittleren Ahrtal oberhalb von Walporzheim.

Kurioses Missverständnis

Beim Anblick von Letzterem ist kein Wunder, dass die Form von jeher die Fantasie der Einheimischen und auch Literaten auf Reisen anregte. Das Ergebnis sind Anekdoten, Sagen und Legenden, die sich um die Entstehung der Felsnase beziehungsweise ihres Namens ranken.

Darunter die Geschichte eines kuriosen Missverständnisses: Als französische Soldaten den Wein an der Ahr „C’est bon de gout“ als besonders geschmackvoll lobten, sollen die Walporzheimer Winzer stattdessen die Worte „Bunte Kuh“ gehört haben.

Geschichte von Raubrittern

Eine Sage erzählt die Geschichte von Raubrittern, die ins Tal einfielen. Als sie an der Klippe, wo heute die Felsnase herausragt, standen und ein kleines Glöckchen hörten, seien sie gottesfürchtig niedergekniet. So lange, bis sie sahen, dass aus dem Gestrüpp nur eine bunte Kuh heraustrat und nicht der Allmächtige. Wütend töteten sie daraufhin das Tier, und seither soll es das markante Felsstück, genannt „Bunte Kuh“, geben. Doch weder ein böses Ritterwerk noch eine Laune der Natur steckt hinter der Entstehung der Felsnase. Sie ist vielmehr die Folge einer Sprengung für den Straßenbau im 19. Jahrhundert.