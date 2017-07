Nach Urteil in Stuttgart Drohende Fahrverbote: Was Diesel-Fahrer jetzt wissen müssen

Nach dem Urteil des Verwaltungsgerichts in Stuttgart drohen ab 2018 Fahrverbote für Dieselautos. Foto:Imago/ Christian Uhde

Stuttgart. Fahrverbote für Dieselautos in Stuttgart. Dafür hat eine Entscheidung des Stuttgarter Verwaltungsgerichts nun den Weg freigemacht. Doch was heißt das konkret? Ab wann dürfen Diesel-Fahrer nicht mehr in die Stadt? Welche Typen sind betroffen, und was bedeutet das für die Autofahrer in anderen Städten? Matthias Knobloch vom ACE Auto Club Europa gibt erste Einschätzungen auf wichtige Fragen: