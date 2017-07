Wer hat diesen Stein gerollt? Reisetipp Niederlande: Auf den Spuren der Steinzeitmenschen

Borger. Der beschauliche Ort Borger in der Provinz Drenthe ist die niederländische Hauptstadt der Hünengräber. Im Hunebedcentrum können die Besucher einen Ausflug in die Geschichte der Großsteingräber und ihrer Erbauer machen.

Wer hat bloß diesen Stein gerollt? Mit ungläubigen Gesichtern stehen die Besucher des Hunebedcentrums in Borger vor dem mit 22,6 Meter Länge größten Hünengrab der Niederlande. Der schwerste der zu einem monumentalen Steintisch aufgetürmten Findlinge wiegt 20 000 Kilo!

Nur einen Steinwurf entfernt gibt es Antworten auf diese und viele andere Fragen: Im Museum des Hünengrabcentrums Hondsrug wird der Besucher auf vielfache Weise über die Geschichte der Grabstätten und ihrer Erbauer informiert. Unter anderem gibt es hier ein Schulungszentrum mit wechselnden Ausstellungen und eine gut bestückte Bibliothek. Aber auch ein Shop sowie ein Restaurant dürfen natürlich nicht fehlen.

Saale-Eiszeit vor 150 000 Jahren

In einem kleinen Filmsaal führt ein kurzer Streifen in die Geschichte des Gebietes zwischen Groningen und Emmen ein. Zu Zeiten der Saale-Eiszeit vor 150 000 Jahren war es von einer Eisschicht bis zu einem Kilometer Dicke bedeckt. Als es schmolz, ließ es den Hondsrug genannten Höhenzug zurück. Er zieht sich von Groningen im Norden bis nach Emmen im Süden. Mit 32 Metern erreicht er eine für niederländische Verhältnisse durchaus stattliche Höhe. Das Gebiet ist als Unesco Global Geopark anerkannt und Teil der Europäischen Straße der Megalithkultur. .

Die ersten Bauern ließen sich vor etwa 5000 Jahren hier nieder. Die Gesteinsbrocken, die die Eiszeit aus Skandinavien hierher verschoben hatte, waren ihnen höchst willkommen: Sie stapelten sie zu Grabstätten und vermutlich auch zu Kult- und Gerichtsstätten auf. Allein in der Provinz Drenthe gibt es noch heute 52 Hünengräber.

Trichterbechervolk

Ihren Erbauern gaben Archäologen nach der typischen Form der von ihnen hergestellten Becher den Namen Trichterbechervolk. Die Trichterbecherkultur entstand 4400 v. Chr. in Schleswig-Holstein und auf den dänischen Inseln und verbreitete sich von dort aus im östlichen Mittel-Europa, in Nordwestdeutschland, in Südskandinavien und in den Niederlanden. Allein in einem Großsteingrab in Drouwebervel nicht weit von Borger wurden die Scherben von 150 trichterförmigen Gefäßen ausgegraben. Im Museum des Hunebedcentrums füllen sie zwei große Vitrinen. Hier steht auch ein detailgetreuer Nachbau des Großsteingrabs, in das man hinabsteigen kann.

Eine Gruppe Steinzeitmenschen wartet bereits am Eingang der Ausstellungshalle auf die Besucher. Ihre Körper aus Plastik sind mit Kuhhaut überzogen. Bei ihrem Anblick wird klar, dass, wer bei dem Wort Hünengrab an Riesen denkt, sich gewaltig täuscht. Ein erwachsener männlicher Vertreter des Trichterbechervolkes brachte es gerade mal auf 1,65 Meter Größe, eine Frau kam nicht über 1,55 Meter hinaus, klärt uns der stellvertretende Museumsleiter Harrie Wolters auf.

Für die Ausstattung der Figuren in Lebensgröße stand keine anderer als Ötzi Modell, erzählt Wolters. Die 1991 in den Ötztaler Alpen gefundene Gletschermumie stammt ebenfalls aus der Jungsteinzeit. Und so wurden die Plastikfiguren in Kleider aus Tierhäuten, Fell und Pflanzenfasern gehüllt, wie sie bei der Bergung von Ötzi sichergestellt worden waren.

Ähnlichkeit nicht zufällig

Andere Ähnlichkeiten fallen nur Eingeweihten auf: Der Promotion-Film für das Hunebedcenturm wurde im Steinzeitpark Dithmarschen nahe Albersorf gedreht, erzählt Wolters. Für den Streifen schlüpften auch einige Mitarbeiter der schleswigholsteinischen Gemeinde in die Kleidung der Steinzeitmenschen. Die Plastikfiguren für das Museum wurden dann später nach dem Vorbild der neuzeitlichen Filmkomparsen geschaffen. Fachleute gehen ja ohnehin davon aus, dass sich die Steinzeitmenschen in den nördlichen Gebieten bis auf die Körpergröße nicht großartig von der heutigen Bevölkerung Nordeuropas unterschieden. Sie seien hellhäutig gewesen und hätten blondes oder braunes Haar und blaue Augen gehabt, heißt es.

Die Schleswig-Holsteiner jedenfalls haben an dem Kleidertausch Gefallen gefunden: Auch wenn sich an diesem Wochenende im Steinzeitpark in Albersdorf Archäologen und ihre Kollegen zum „ersten großen Steinzeittreffen seit der Steinzeit“ versammeln, werden viele Teilnehmer nur mit einem Fellüberwurf bekleidet sein. Schließlich will man sich nicht nur über wissenschaftliche Fragen austauschen, sondern auch unter Bedingungen der Alt-, Mittel- und Jungsteinzeit leben.

Bäuerliches Leben

Eine Vorstellung von dem Alltag des Trichterbechervolkesk können die Besucher aber auch im Hunebedcentrum in Borger bekommen. Dort kann unter anderem den Nachbau eines steinzeitlichen Hauses aus Holz, Lehm und Schilf besichtigt werden. Auf Bildschirmen daneben werden Szenen aus dem bäuerlichen Leben der Steinzeitmenschen gezeigt.

Die Experten sind übrigens überzeugt, dass ein Hünengrab von einer kleinen Anzahl Menschen aufgebaut werden kann: Voraussetzung ist allerdings, dass sie geschickt mit Hebeln und Rollen umzugehen wissen. Museumsbesucher können an einer entsprechenden Rollkonstruktion testen, ob sie über diese Fähigkeiten verfügen.

Auf dem Weg zurück zum Eingang fällt der Blick ein letztes Mal auf das mächtige Hünengrab in dem kleinen Eichenwäldchen. „Das ist viel mehr als ein Haufen Steine“, sagt Wolters. Und wer wollte ihm jetzt noch widersprechen?