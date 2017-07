50 Jahre NOZ – 50 Jahre Zeitgeschehen Klonschaf „Dolly“ erhitzt die Gemüter

Osnabrück. Für die Gentechnik ist es ein sensationeller Durchbruch: Am 5. Juli 1996 wird mit dem Schaf „Dolly“ der erste Klon eines Säugetieres geboren.

Heute steht die vom Tierpräparator aufgearbeitete Hülle des Klon-Schafs „Dolly“ im Schottischen National Museum in Edinburgh. Nichts erinnert mehr an die Aufregung, die die Geburtsnachricht damals auslöste.

Zu Lebzeiten galt das Schaf gar als berühmtestes Lebewesen Schottlands. Im Gegensatz zu Nessie, dem seit Jahrhunderten angeblich im schottischen Loch Ness herumvagabundierenden Seeungeheuer, war Dolly real. Der Vierbeiner blökte, fraß und ließ sich streicheln – wie jedes andere Schaf.

Nach seiner Geburt am 5. Juli 1996 verbrachte es die ersten acht Monate seines Lebens zunächst als eines der am besten gehüteten Geheimnisse der Welt im Schafstall des Roslin-Instituts, eines landwirtschaftlichen Forschungszentrums in der Nähe von Edinburgh, bevor es im Frühjahr 1997 der Weltöffentlichkeit präsentiert wurde. Denn jedem Wissenschaftler war die Bedeutung klar: Dolly war der erste Klon eines erwachsenen Säugetiers. Das Schaf symbolisiert den Beginn der Schöpfung von Menschenhand. Die Möglichkeiten, die in der Stammzelltechnologie liegen, waren plötzlich ganz offensichtlich.

Im Reagenzglas geschaffen

Dolly wurde in einem Reagenzglas geschaffen. Das Tier entwickelte sich aus dem Erbgut einer Körperzelle und nicht aus einer befruchteten Eizelle, was dem natürlichen Fortpflanzungsprozess entsprochen hätte.

Der Zellkern einer (Euter-) Zelle wurde in eine entkernte Eizelle übertragen. Nach der Implantation in die Gebärmutter eines Muttertieres entwickelte sich diese Eizelle zu einem normalen Embryo. Geboren wurde eine genetisch identische Kopie des Euterzellen-Spendertieres.

Das walisische Bergschaf löste rund um den Globus eine Grundsatzdiskussion über Ethik in der Wissenschaft aus. Die Befürchtungen waren groß, die Ängste sind längst nicht verschwunden: Wann präsentieren Forscher den komplett im Labor gezüchteten Menschen?

Emotionale Diskussion

Wissenschaftler erhofften sich durch das Klonen immense Fortschritte in der Medizin. Wäre es nicht eine Idealvorstellung, von jedem Menschen quasi ein individuelles Ersatzteillager für den Fall der Fälle zu besitzen? Vor dem Hintergrund der verbrecherischen medizinischen Experimente der Nazi-Ärzte an Menschen in Konzentrationslagern während des Dritten Reichs verlief die Diskussion in Deutschland besonders intensiv und emotional.

Die Bundesregierung verbot die Forschung mit Embryonen und ein mögliches Klonen von Menschen.

Die Vorstellung, menschliche Embryonen als Organlieferanten heranwachsen zu lassen, gilt hierzulande als ethisch nicht vorstellbar.

Und heute, 21 Jahre nach der Geburt von Klon-Schaf „Dolly“? Befürchtungen, dass die Forscher die Büchse der Pandora geöffnet hatten, haben sich nicht bewahrheitet. Neue Menschen wurden nicht gezüchtet.

Doch nach der Jahrtausendwende entwickelte sich eine regelrechte Klon-Industrie. Klontechnik lohnt sich besonders für die Rinderzucht. Das Klonen von preisgekrönten Zuchttieren hat sich in dieser Branche längst zu einem lukrativen Geschäft entwickelt.

Gesundheitliche Probleme

Ach ja: „Dolly“ war unter ökonomischen Aspekten ein Desaster. Das Tier brachte zwar mehrere natürlich gezeugte Lämmer zur Welt. Doch Übergewicht, Arthritis im linken Hinterbein und eine Lungenentzündung stellten sich ein. Mit sechs Jahren segnete das Klon-Symbol im Februar 2003 das Zeitliche.

Üblicherweise beträgt die Lebenserwartung bei Schafen zehn bis zwölf Jahre.