Jetzt ist die richtige Zeit So pflanzen Sie Erdbeeren richtig

Osnabrück. Wer im nächsten Jahr leckere Erdbeeren ernten will, muss sie möglichst noch vor Mitte August pflanzen.

Um Krankheiten vorzubeugen, sollten auf der Anbaufläche idealerweise seit vier Jahren keine Erdbeeren mehr angebaut worden sein. Gute Pflanzen haben eine kräftige Herzknospe, mindestens drei voll entwickelte Blätter und ein gut verzweigtes Wurzelwerk, bei Topfpflanzen einen gut durchwurzelten Ballen. Das Pflanzloch muss so tief sein, dass die Wurzeln nicht gestaucht oder verletzt werden. Die Pflanze so setzen, dass sich das Herz in Höhe der Erdoberfläche befindet. Vorsicht: nicht zu tief pflanzen, die Mittelknospe muss oberhalb des Erdniveaus bleiben. Die Pflanzen fest andrücken. Danach kräftig angießen und bei Trockenheit morgens und abends wässern. Beim Anwachsen – das sind etwa zehn bis 14 Tage – sollte der Boden nicht austrocknen, später sparsam gießen und düngen.