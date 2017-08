Ausrufezeichen und Farbteppiche Diese Blumenzwiebeln werden jetzt gepflanzt

Jetzt schon den Frühling planen

Die Augustwochen sind ein guter Zeitpunkt, um schon mal einen ersten Blick aufs nächste Frühjahr zu werfen. Ab September können die Zwiebeln von Frühlingsblühern wie Tulpen, Narzissen, Hyazinthen, Krokusse in die Erde kommen. Verkauft werden sie schon bald. Wer möglichst lange etwas von seinen Frühlingsblühern haben möchte, achtet darauf, Sorten zu bekommen, die früher und später blühen. Um die eigenen Lieblingssorten zu erhalten, ist es ratsam zuzugreifen, sobald die Zwiebeln angeboten werden. Bei der Lagerung der Blumenzwiebeln sollte man allerdings darauf achten, dass sie nicht schimmeln. Ideal ist die Lagerung an einem kühlen, luftigen Ort. Empfehlenswert ist es, die Zwiebeln locker auf einer ausgebreiteten Zeitung auszulegen, ohne dass sie aufeinanderliegen. Unbedingt sollte man die Zwiebeln aus den Tüten befreien, in denen sie verkauft werden. Es empfiehlt sich, bei der Planung der Frühlingsbeete verschwenderisch mit Blumenzwiebeln umzugehen, denn sie wirken nun mal am besten, wenn sie in großer Menge verwendet werden. Wer harmonische Bilder im Garten planen möchte, sollte sich über Sorten und Farbzusammenstellung vor dem Kauf der Zwiebeln Gedanken machen.