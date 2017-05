Die Highlights der Trendmesse SXSW Startup-Szene setzt auf Food-Hype

Osnabrück. In der Gründerszene zählen Essen, Lebensmittel und Nahrungsproduktion zu den Trendthemen überhaupt. Die Food-Branche gilt als das neue Silicon Valley. Unser Autor Thomas Knüwer wollte das nie so recht glauben, bis er in diesem Jahr das Trendfestival „South by Southwest“ (SXSW) in Austin, Texas, besuchte.

Auf der SXSW gehört seit ein paar Jahren eine Food-Subkonferenz zum Programm, die stetig wächst. Und was Knüwer dort hörte, „war beeindruckend“. Egal ob Innovationsgeschwindigkeit, Begeisterung oder Investorenstruktur: Vieles, was derzeit in den Bereichen Gastronomie, Lebensmittelproduktion und -distribution zu sehen ist, erinnert an das Internet in den Jahren 1997/98. Hier die Top-Trends:

Robotics: „Roboterisierung passiert“, sagte Anna Tauzin Rich vom Restaurantverband Texas: „Wir sehen immer mehr Gastronomen, die ihren Abwasch von Roboterarmen erledigen lassen.“ Die kalifornische Fast-Food-Kette CaliBurger arbeitet dagegen mit Flippy, einem Roboter, der Burger im richtigen Moment wendet. Die Pizza-Kette Zume geht noch einen Schritt weiter: Ihre Teigböden werden schon bald von einem Roboter belegt und dann in das mit 56 kleinen Öfen ausgestattete Lieferfahrzeug transportiert werden. Erst auf dem Weg zum Kunden wird die Pizza dann so zubereitet, dass sie bei der Ankunft beim Besteller fertig ist.

Lokale Produkte: In anderen Bereichen der Restaurantbranche werden scheinbar feststehende Grundsätze über den Haufen geworfen. Zum Beispiel, dass im Fast Food-Bereich kein Farm-to-Table möglich sei. Sprich: Keine Billigkette könnte eine rein lokale Zutatenbeschaffung finanzieren, schließlich sind Einkaufsvorteile ein Grund, warum diese Form von Gastronomie niedrige Preise offerieren kann.

Damit aufräumen will Kimbal Musk, der Bruder von Tesla-Gründer Elon. Auch er machte sein Geld bei der Gründung von Paypal, wählte aber einen anderen Weg als sein Bruder: Er absolvierte eine Kochlehre und bekochte 2001 die Feuerwehrmänner am Ground Zero. Dann folgte das Restaurant „The Kitchen“ in Boulder – eines der ersten Farm-to-Table-Restaurants.

Doch eine Filiale reichte ihm nicht: „Ich sitze im Aufsichtsrat von Tesla und anderen Unternehmen. Und wenn man da all diese hohen Zahlen hört ...“ Also wollte auch er wieder große Zahlen vorweisen. Aus „The Kitchen“ ist eine Kette geworden, hinzu kommen zwei Konzepte, die je ein Stück tiefer angesiedelt sind.

Um den Farm-to-Table-Ansatz zu ermöglichen, fokussiert sich Musk auf die Mitte Amerikas, denn dort ist die Konkurrenz weniger intensiv als an den Food-verrückten Küsten. Auf diesem Weg will Musk jene kulinarisch verrufene Mitte Amerikas, das „Heartland“, bekannt machen mit „Real Food“: Lebensmitteln aus der Region, frisch und nicht industriell verarbeitet. Diesem Ziel dienen auch Schulgärten, die er im Rahmen eines gemeinnützigen Unternehmens mit Google in ganz Amerika errichten lässt. 400 davon gibt es bereits.

Landwirtschaftliche Produkte ohne Landwirte: Auch in der Produktion der Zutaten tut sich viel. Beyond Meat und Impossible Foods heißen die beiden Startups, die aus Pflanzenproteinen vegetarische Burger-Buletten produzieren, welche weitaus schmackhafter sein sollen, als Tofu und Co. Schon testen erste Hamburger-Restaurants 50/50-Burger, die zur Hälfte aus Fleisch und zur anderen Hälfte aus Protein-Ersatz bestehen.

Den steigenden Bedarf an frischen Zutaten will auch Local Roots stillen. Das Startup aus Los Angeles entwickelt Konzepte für Indoor-Farming. Im Messebereich der SXSW präsentierte Local Roots einen Truck in dessen Container Salat angebaut wurde – umflutet von hippem, lila Licht.

Weingüter in der Großstadt: Local Roots steht für einen Trend, den Ben Pearson so beschreibt: „Wir bringen die Produktion zu den Menschen.“ Pearson ist Chef von „The Infinite Monkey Theorem“, einem von 16 Weingütern in Denver. Wohlgemerkt, nicht in der Nähe von Denver – sondern in der Stadt. Die Trauben werden weiter auf dem Land angebaut, doch dank verbesserter Logistik können sie heute ohne Qualitätsverlust eine längere Strecke über transportiert werden. Somit verändert sich das Marketing der Jungwinzer. Mussten sie als Neulinge bisher Handel und Restaurants überzeugen, sind ihre ersten Kunden heute die Nachbarn in der Stadt. Und statt eines Tasting Rooms eröffnen sie Weinbars, so wie Brauereien einst mit einem Ausschank starteten. Sogar in London gibt es mit „London Cru“ das erste innerstädtische Weingut.

Millennials: erst messen, dann essen, dann teilen: Getrieben wird der Food-Trend von den Millennials, also den 17- bis 37-Jährigen. Sie sind die erste Generation, die mehr Geld für Essen ausgibt, als für Kleidung, sagt Eve Paul Turow, Autorin des Buchs „A Taste of Generation Yum“. Denn diese Generation sei von vielen Zukunfts- und Existenzängsten geplagt. Sich damit zu beschäftigen, was sie essen, verschaffe Millennials dreimal am Tag „das Gefühl, Kontrolle über das eigene Leben zu haben“.

Auch Selbstvermessung verschafft dieses Kontrollgefühl. Nachdem es seit einigen Jahren Anbieter von DNA-Tests auf Basis von Speichelproben gibt, kommt nun die nächste Welle von Analyselösungen wie Habit. Hier erhalten Kunden ein optisch ansprechendes Paket, mit dem sie sich eine Speichelprobe sowie drei Blut-Proben abnehmen, für letztere reicht ein Pieks in den Finger. Zwischendurch müssen sie einen Tag lang fasten und danach eine mitgelieferte Fertigdrinkmischung zu sich nehmen. Habit wertet all das aus und liefert dann einen individuellen Ernährungsplan.

Von solchen Trends will auch Panasonic profitieren. Der Elektronikkonzern präsentierte in seinem Firmenhaus den Prototypen CaloRieco: Der Nutzer schiebt seinen Teller mit Essen in das Gerät, dort wird es gewogen, vermessen und seine Bestandteile erkannt – anschließend zeigt der Bildschirm Ernährungswerte wie Kalorien oder Fettgehalt.

„Für diese Generation ist Food eine soziale Währung“, bestätigt Vikram Bhaskaran, Mitgründer des Social Networks Pinterest: „Wann immer eine Konversationspause entsteht, ziehen Millennials ihr Handy und zeigen, wo sie zuletzt gut gegessen haben – obwohl sie gleichzeitig kaum ihre Miete zahlen können.“

Dieser Wille, sich per Essen etwas Gutes zu tun treibt auch Geschäftsmodelle. Beispiel: Blue Apron. Das Unternehmen verschickt Boxen mit Zutaten und Rezepten, betont dabei aber seine Zusammenarbeit mit unabhängigen Farmern. Erfolg: Während deutsche Anbieter wie Hello Fresh nicht recht Fuß fassen, schreibt Blue Apron schwarze Zahlen bei einem Umsatz zwischen 750 Mio. und 1 Mrd. US- Dollar. Den Unterschied macht auch die Kommunikation: Hello Fresh betont, wie lecker die so gekochten Gerichte sind – Blue Apron die Qualität der Zutaten.

Manch einer jener Millennials überdenkt dann sogar seine Lebensplanung. Unter Großstadt-Hipstern an der Ost- und Westküste gibt es einen neuen Wunschberuf: Landwirt.