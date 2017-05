Berühmter Hartkäse Woher hat der Cheddar seine Farbe?

Osnabrück. Mit dem Hartkäse Cheddar verbindet man nicht nur mit einen charakteristischen würzigen Geschmack, sondern auch seine orange Farbe. Doch es gibt auch Cheddar mit einer cremig-gelben Farbe, die nicht so heraussticht. Was macht den Unterschied?

Eine kräftige orange Farbe erhält der Cheddar, wenn man ihm den Pflanzenfarbstoff Annatto zusetzt. „Gewonnen wird er aus den Samenschalen des tropischen Orleansstrauches, der in der Karibik und in Südamerika wächst“, so Susanne Moritz, Ernährungsexpertin der Verbraucherzentrale Bayern. Der Farbstoff gehört zu den Carotinoiden und gilt als unbedenklich, erläutert sie weiter. Er könne auf der Zutatenliste auch als E 160b gekennzeichnet sein.

Keinen Einfluss auf den Geschmack

Die Farbe hat aber keinen Einfluss auf den Geschmack. Der hängt von der Reifezeit ab: Der milder schmeckende „junge“ Cheddar, braucht nur etwa drei Monate. Das würzige Aroma erhält der Käse bei einer Reifezeit von sechs bis zwölf Monaten. Bis zu zwei Jahre lassen traditionelle Hersteller den Cheddar reifen, verkauft wird er dann mit der Bezeichnung „strong“ oder „extra strong“.

Weltweit produziert

Der Käse aus Kuhmilch wird heutzutage zwar weltweit produziert, seinen Ursprung und Namen hat er jedoch in Cheddar, einem Dorf in den Mendip Hills in der südwestenglischen Grafschaft Somerset. Heute ist es ein touristischer Anziehungspunkt, da hier die größte Felsschlucht Großbritanniens, die Cheddar Gorge, beginnt. Diese Schlucht begründete einst auch den Vorteil des Standorts für die Käseherstellung: Denn die Cheddar Gorge verfügt über zahlreiche Höhlen, wo man bis heute gut den Käse zum Reifen lagert. Seit dem 12. Jahrhundert wird in dem Dorf im Südwesten Englands dieser Käse hergestellt.

Gütesiegel von der EU

Der „West Country Farmhouse Cheddar“ ist einer der wenigen britischen Käsesorten, die das rote EU-Gütezeichen „Geschützte Ursprungsbezeichnung“ trägt – und das bereits seit 1996. Für diesen Käse darf demnach auch nur Milch verarbeitet werden, die aus den Betrieben lokaler Hersteller der Grafschaften Dorset, Somerset, Devon und Cornwall kommen. Nur bei Milchknappheit darf es Milch aus den nachliegenden Grafschaften Gloucestershire und Wiltshire sein. Bis zu seiner Reife wird dieser Cheddar mindestens neun Monate gelagert.