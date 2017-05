Osnabrück. Beikraut, Wildkraut, Spontanvegetation – wie auch immer die Pflanzen, die - laut Duden - wild zwischen angebauten Pflanzen wachsen, genannt werden: Für mich bleiben sie an Stellen, wo ich sie wirklich mal nicht haben möchte, Unkraut.

Manchmal staune ich über meine eigene Fähigkeit, immer wieder aufs Neue zu glauben, ich hätte dieses Mal derartig gründlich gejätet, dass sich zwischen Stauden und Rosen mittelfristig nichts Unerwünschtes blicken ließe. Erfahrungsgemäß wird dieser Irrglaube recht schnell entlarvt. Mittlerweile bin ich aber mit meinem gärtnerischen Selbstbetrug ganz und gar versöhnt, versetzt er mich doch offenbar in die Lage, mit guter Laune vermeintlich nur noch dieses eine Mal und jetzt aber so gründlich wie nie zuvor, gegen Unkraut in den Staudenbeeten vorzugehen.

Für alle, die sich um Insekten und Kleintiere in meinem Garten sorgen: Es gibt dort krautige Bereiche, die ich voraussichtlich in meinem ganzen Gärtnerleben nie erreichen werde - für entsprechenden Lebensraum ist also langfristig gesorgt.

Alle Teile der Gartenglosse „Notizen aus dem Garten“ finden Sie auf unserer Themenseiten www.noz.de/querbeet.