Buchtipp 101 exotische Rezepte: „Kew Gardens – Das Kochbuch“

Osnabrück. Das stilvoll mit historischen Illustrationen aus den Archiven der Royal Botanic Gardens gestaltet Kochbuch „Kew Gardens“ versammelt überraschende Rezepte mit Pflanzen aus aller Welt.

Haben Sie schon einmal etwas von einem Artischocken-Frikassee gehört oder einen Orangenkuchen mit Pinienkernkruste gegessen? Wer es einmal probieren möchte, der kann es jetzt dank der Sammlung „Kew Gardens – Das Kochbuch“, das unter den 101 vorgestellten Rezepten zahlreiche überraschende Gerichte versammelt. Nach dem der Band im englischen Original 2013 veröffentlicht wurde, ist es jetzt auch im deutschen Buchhandel erschienen.

Historische Bedeutung

Die im Südwesten Londons liegende 120 Hektar große Parkanlage Kew Gardens gehört mit seinen sechs Gewächshäusern, darunter das markante Palmenhaus aus dem 19. Jahrhundert, zum Unesco-Weltkulturerbe. Der Royal Botanic Garden zählt zu den ältesten botanischen Gärten der Welt. Die historische Bedeutung des damit verbundenen gesammelten Wissenschatzes unterstreichen im Band wunderbar die vielen Illustrationen aus dem Archiv des Königlichen Botanischen Gartens.

Reise um den Globus

Es ist ein Kochbuch, das zweierlei anbietet: Eine gedankliche Reise an jenen grünen Ort an der Themse zwischen Richmond und Kew und eine spannende Reise um den Globus zu den Ursprungsländern der in den vorgestellten Rezepten verarbeiteten Pflanzen. Denn es gibt viel Wissenswertes über ihre Herkunft, ihre Entdeckung und auch über die jeweilige Landesküche zu erfahren. Spürbar profitiert das Buch auch vom Sachverstand der Mitarbeiter des Gartens, die bei der Publikation mitgewirkt haben. Im Anhang gibt es noch ein Kräuterlexikon sowie ein Stichwortregister zu Gewürz-Entdeckungen.

Coverabbildung: Gerstenberg Verlag