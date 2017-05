Im Boden ist der Wurm drin Was die kleinen Bodentiere alles können und was ihnen zusetzt

Was die kleinen Bodentiere alles können und was ihnen zusetzt MEC öffnen

Der Regenwurm hat es unter deutschen Äckern nicht leicht. Viele Einflüsse machen ihm dort das Leben schwer. Foto: Stefanie Preuin

Osnabrück. Im Boden ist der Wurm drin – allerdings fühlt er sich in vielen Äckern offenbar nicht mehr so wohl. Der WWF hat Anfang des Jahres das sogenannte „Regenwurm Manifest“ veröffentlicht. In dem Papier wird ausführlich beschrieben, was dem Bodentier zusetzt.