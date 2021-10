Reformationstag 2021: Was wird am evangelischen Feiertag gefeiert?

Reformationstag 2021: Am Sonntag, 31. Oktober 2021, wird der Reformationstag gefeiert – allerdings ist er nicht überall ein Feiertag.

Osnabrück. Der Reformationstag 2021 ist am Sonntag, 31. Oktober. Für die evangelischen Christen hat er eine zentrale Bedeutung, anderen ist der Tag vor allem als Halloween bekannt. Was wird am Reformationstag gefeiert?

Der Reformationstag – auch als Reformationsfest bekannt – ist in Norddeutschland ein Feiertag und für die evangelischen Christen in Deutschland ein Tag von zentraler Bedeutung. Der Reformationstag findet alljährlich am 31. Oktober statt, de