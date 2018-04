Walpurgisnacht 2018: Am 30. April wird in Deutschland die Walpurgisnacht gefeiert. Woher kommt der Brauch? Foto: Matthias Bein/dpa

Osnabrück. Walpurgisnacht 2018: Am 30. April wird vielerorts die Walpurgisnacht gefeiert. Woher kommt der Brauch am Abend des letzten Tages im April? Hexen sind in der Walpurgisnacht unterwegs.