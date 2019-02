Seinen Namen hat der Aschermittwoch von der Asche, die die Menschen im katholischen Gottesdienst auf die Stirn bekommen. Auch an Aschermittwoch 2019 werden sich viele Katholiken das Aschekreuz auf die Stirn malen lassen. Foto: dpa

epd/kiu Frankfurt. Am Aschermittwoch 2019 bleiben Perücken, Tröten und Schminke im Schrank. Karneval ist vorüber. Die Menschen gehen in die Kirche und starten in die Fastenzeit. Woher aber hat der Aschermittwoch eigentlich seinen Namen? Und: Wann ist Aschermittwoch 2019?