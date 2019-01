Osnabrück. Karneval 2019: Am 11.11. um 11.11 Uhr nimmt das Unvermeidliche wieder seinen Lauf. Pünktlich auf die Sekunde beginnt am 11. November 2018 die neue Session des Karnevals 2018/2019. Warum wurde für die fünfte Jahreszeit der 11.11. um 11.11 Uhr ausgewählt?

Für die Narren und Jecken ist es die fünfte Jahreszeit: Karneval. Der 11.11. steht für den Beginn des Karnevals und hat für die Karnevalisten eine besondere Bedeutung. Am 11. November 2018 wird die neue Karnevalssession 2018/2019 eröffnet – um Punkt 11.11 Uhr. Vor allem in der Karnevalshochburg Köln wird dann der Anfang der närrischen Zeit ausgelassen gefeiert. Warum wurde für den Beginn des Karnevals diese Schnapszahl ausgewählt? (Weiterlesen: Kölner Karnevalstrikot sorgt für Spott.)

Viele Mythen ranken sich um die Zahl 11 im Karneval

Der Elfte im Elften um elf Uhr elf - viele Mythen ranken sich um dieses Zahlenspiel zum Beginn der Karnevalszeit. Traditionell wird die Zahl 11 als verrückte Zahl angesehen. Im Mittelalter stand diese Zahl für Jux und Narrerei – wie gemacht also für die Karnevalisten. Zudem steht die 11 zwischen der 10 und der 12.

Die Zahl 10 spielt in der Zahlenwelt und der Mathematik zum Beispiel mit dem Zehner-Rhythmus eine wichtige Rolle, auch im Christentum hat sie unter anderem bei den zehn Geboten eine zentrale Bedeutung. Die Zahl 12 steht derweil für Vollkommenheit.

Die Elf liegt genau dazwischen, kann eine solche Bedeutung aber nicht vorweisen, was das Närrische an der 11 unterstreicht. Dass sich diese Zahl durchgesetzt hat und zum Symbol des Karnevals wurde, ist daher nicht mehr verwunderlich. Es gibt noch einige Mythen mehr, die den Beginn der Karnevalszeit am 11.11. um 11.11 Uhr erklären – was nun genau den Ausschlag gegeben hat, das wissen wohl nicht einmal mehr die Karnevalisten.

Rosenmontag am 4. März 2019

Für die Karnevalisten gibt es einige wichtige Daten während der Karnevalszeit. Start des Karnevals 2019 ist wie immer der 11. November 2018 um 11.11 Uhr. Das sind übrigens 40 Tage vor dem 21. Dezember - bekannt als kürzester Tag im Jahr, der Wintersonnenwende.

Bis zur eigentlichen Karnevalszeit müssen die Jecken aber noch eine lange Leidenszeit überstehen. Vom 28. Februar 2019 bis zum 6. März 2019 sind die offiziellen Karnevalstage angesetzt. Rosenmontag 2019 ist am 4. März.

Anzeige Anzeige

Am Aschermittwoch am 6. März 2019 ist dann wieder alles vorbei – dann beginnt die 40-tägige Fastenzeit der Christen bis zur Osterzeit. Nach Ostern richtet sich übrigens auch die Karnevalszeit. Der Karnevalssonntag fällt immer auf den siebten Sonntag vor Ostern.