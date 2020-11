Schwangere Frauen und ihre mitschwangeren Männer gucken anders: Hier nun die perfekten Filme für die Schwangerschaft. Foto: Colourbox

Osnabrück. Schwangere Frauen und ihre mitschwangeren Partner gucken anders: Die Hormone sorgen für Gefühligkeit, man will keine Kinder in Gefahr sehen und wenn doch, soll es am Ende bitte gut ausgehen. Nachdenken ist trotzdem erwünscht. Daher nun unsere selbstgetestete Auswahl der perfekten Filme für die Schwangerschaft. Aber Achtung: Spoiler!