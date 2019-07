Osnabrück. Wer mit Kindern lange Autofahrten unternimmt, braucht gute Nerven. Doch vorbereitete Familien können sogar Spaß bei den Langstreckenfahrten haben.

Der Weg ist das Ziel? Bei der Fahrt in den Urlaub mit Kindern gilt manchmal eher „Der Weg ist die reinste Qual“. Denn Kinder können den Faktor Zeit nicht so gut einschätzen wie Erwachsene. Daher fragen sie „Wann sind wir endlich da?“, wenn man erst kurz vorher losgefahren ist — und quengeln in ihren Sitzen, wenn ihnen langweilig ist. Doch je besser Eltern sich auf die Fahrt vorbereitet haben, desto entspannter kann die Urlaubsrückreise werden.

Tipps für die Routenplanung

Wichtig ist vor allem, auf den gewohnten Rhythmus der Kinder zu achten: je kleiner sie sind, desto genauer. Der ADAC rät bei Säuglingen, die Fahrt ihren Ess- und Schlafgewohnheiten anzupassen. Zudem sollten pro Tag nicht mehr als 500 Kilometer eingeplant werden und diese sollten mit gleichbleibendem Tempo ohne abruptes Bremsen gefahren werden. Alle zwei Stunden rät der ADAC zur Pause, in der Kinder sich austoben und Erwachsene ihre Beine vertreten können. (Weiterlesen: Tipps für eine stressfreie Fahrt mit Kindern — die Elternkolumne)

Ebenfalls einplanen sollten Eltern die Orte, an denen sie anhalten: Viele Autobahnraststätten besitzen Kinderspielplätze und Spielecken. Noch kreativer ist es, die Fahrt mit einem Halt an einer interessanten Sehenswürdigkeit zu planen. Dabei aber neben dem Gucken nicht die Ruhebedürfnisse aller vergessen.

Wichtige Dinge im Auto

„Spielvorlagen, Papier oder Malbücher sollten in ausreichender Menge im Auto griffbereit liegen“, so der ADAC. Aber Obacht: Manche Kinder vertragen das Lesen während der Autofahrt nicht und ihnen wird schlecht, besonders auf zu vollen oder leeren Magen. Also vor der Fahrt etwas Leichtes essen und auch an Spucktüten denken, die das Kind im Notfall schnell haben kann. Gegen Reiseübelkeit hilft, den Kindersitz in der Mitte der Rückbank zu platzieren, weil das Kind dann durch die Frontscheibe nach draußen schauen kann.

Spaß und Spiele

Auch Spiele und Spielideen sind hilfreich: „Zum Beispiel „Ich packe meinen Koffer“, Kennzeichen erraten oder mit den Buchstaben der Nummernschilder Sätze bilden, sind je nach Alter des Kindes ein beliebter Zeitvertreib“, so der Automobil-Club.

Um Zeit zu vertreiben bieten sich zudem Hörspiele an — und für ältere Kinder iPod, MP3-Player oder Tablets. Für letztere gibt es Vorrichtungen, um sie an die Kopfstützen der Vordersitze anzubringen. Diese Art In-Seat-Kino mag pädagogisch umstritten sein, kann aber für Ruhe beim Fahren sorgen.

Während größere Kinder mit reiner Beschäftigung oftmals zufrieden sind, brauchen kleinere Kinder bisweilen mehr Kontakt. Bei ihnen sollte also, wenn möglich, ein Erwachsener sitzen. Ansonsten empfiehlt der ADAC einen zweiten Innenspiegel, damit die Eltern alles im Blick haben, ohne sich ständig umdrehen zu müssen.

Essen und Trinken nicht vergessen

Picknickpausen sind eine willkommene Abwechslung und Stärkung für alle. Am besten für Fahrt und Autositze sind Lebensmittel, die nicht krümeln oder tropfen. Kleingeschnittenes Obst ist immer eine gute Wahl. Ob Kinder während der Fahrt essen dürfen, müssen die Eltern entscheiden. Es kann aber passieren, dass sie sich verschlucken, wenn scharf gebremst wird.

Zum Trinken eignen sich am besten Wasser, Tee und Saftschorlen, aber keine kohlensäurehaltigen Getränke, da diese zu Übelkeit führen können. Wichtig ist, dass genug eingepackt wird, sodass Staus in der Sommerhitze nicht zu Durst und Hunger führen.

Sicherheit und Sonnenschutz

Kinder müssen während der Fahrt in ihren Sitzen angeschnallt bleiben, auch wenn sie schlafen. Daher sollten Eltern auf einen gut gepolsterten Kindersitz achten, der eine bequeme Schlafposition zulässt. Gurtschoner sollten nicht zu stark auftragen, da sie sonst zu locker am Körper anliegen.

Sogenannte Schattenkatzen an den Fenstern verhindern, dass Sonnenstrahlen das Kind erreichen, oder dass es durch die blendende Sonne genervt reagiert. Ein Sonnenbrand ist durch geschlossene Scheiben nicht zu befürchten. (Weiterlesen: Kann man durch die Windschutzscheibe einen Sonnenbrand bekommen?)