Hitzefrei: Fällt heute in Niedersachsen die Schule aus? Ab wann gibt es in Hitzefrei? Hier gibt es die Antworten. Symbolfoto: dpa

Osnabrück. Zum Schulstart hat die Hitzewelle Deutschland weiter fest im Griff. Doch was bedeutet das für die Schüler in Niedersachsen? Fällt heute in Niedersachsen die Schule aus? Ab wann gibt es in Hitzefrei? Hier gibt es die Antworten.