Wann ist Sommeranfang 2018?

Wann beginnt der Sommer? Diese Frage stellen sich viele Menschen, wenn es langsam Richtung Juni geht. Der meteorologische Sommeranfang 2018 fällt wie jedes Jahr auf den 1. Juni. In der Meteorologie beginnen die Jahreszeiten am Anfang der Monate März, Juni, September und Dezember.

Am 1. März ist Frühlingsanfang, genau drei Monate später beginnt dann der Sommer. Dieser reicht aus meteorologischer Sicht bis zum 31. August. In der gemäßigten und arktischen Klimazone der Nordhalbkugel ist der Sommer die wärmste Jahreszeit. Der Juni, Juli und August sind die heißesten Monate eines jeden Jahres. Nicht umsonst fallen in diese Zeit Sommerferien, Urlaub und Freibadsaison. Der Sommer endet aus kalendarischer Sicht übrigens schon am 23. September 2018.

Was ist die Sommersonnenwende?

Der Begriff Sonnenwende bezeichnet die Zeitpunkte, an denen die Sonne am Mittag ihren höchsten bzw. niedrigsten Stand über dem Horizont hat. Auf der Nordhalbkugel der Erde erreicht die Sonne am Donnerstag, 21. Juni 2018, ihren mittäglichen Höchststand. In sechs Monaten wird dann zur Wintersonnenwende die geringste Mittagshöhe über dem Horizont gemessen.

Astronomischer oder meteorologischer Sommerbeginn?

Die Sommersonnenwende 2018 auf der Nordhalbkugel markiert den astronomischen Sommerbeginn – der deshalb so heißt, weil er sich nach dem Stand der Gestirne berechnet. Vom meteorologischen Sommerbeginn wird nach der Monatsgrenze ab dem 1. Juni gesprochen. (Weiterlesen: Wann ist die Wintersonnenwende?)

Reisetipp zur Sonnenwende

Die Feste zur Sommersonnenwende haben ihren Hotspot in der Nähe des englischen Ortes Amesbury in Wiltshire; hier nämlich findet sich das jungsteinzeitliche Bauwerk Stonehenge. Wer im Lande bleiben will, fährt in den Teutoburger Wald zu der Party an den Externsteinen, einer Sandsteinformation, die Stonehenge zumindest nahe kommt.

Stonehenge ist zur Sommersonnenwende ein beliebtes Ziel.





Aber Vorsicht: Bei den Sommersonnenwend-Feiern trifft man nicht nur kunterbunte Esoteriker, sondern mitunter auch Neonazis – die sich der Wiederbelebung angeblich altgermanischer Traditionen widmen.

Sommernachtstraum zur Sommersonnenwende

Der Handlungszeitpunkt von Shakespeares „A Midsummer Night‘s Dream“ ist die Sommersonnenwende.