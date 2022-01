An vielen Orten gilt die 2G-Plus-Regelung in Innenräumen. Nur Geboosterte müssen keinen Testnachweis erbringen.

dpa/ Arne Dedert

Hamburg. Geboosterte Kontaktpersonen müssen künftig nicht mehr in Quarantäne. Was müssen Johnson-Geimpfte in den nördlichen Bundesländern beachten – und zählt eine überstandene Coronavirus-Infektion als eine Auffrischungsimpfung?

Nachdem nun auch der Bundesrat den neuen Quarantäneregeln zugestimmt hat, müssen sich Geboosterte nach einem Kontakt mit Coronavirus-Infizierten künftig nicht mehr in Quarantäne begeben. Doch ab wann gilt man als geboostert? Hier gibt es be