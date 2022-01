Freitesten (zu) leicht gemacht? Was Antigentests können

Besonders bei geringerer Viruslast schlagen Antigentests oft nicht an.

Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin. Angesichts der hochinfektiösen Omikron-Variante steigt die Unsicherheit. Sind die vielgenutzten Antigentests überhaupt verlässlich? Was über ihre Wirksamkeit bekannt ist.

Die zahlreichen Abstriche aus Mund und Nase sorgen täglich für etwas Gewissheit in der Corona-Lage. Wegen rasant ansteigender Fallzahlen durch die vorpreschende Omikron-Variante rückt die Teststrategie in Deutschland nun einmal mehr in den