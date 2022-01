In Zypern hat ein Wissenschaftler eine neue Coronavirus-Mutante entdeckt.

dpa/Julian Stratenschulte

Limassol. Auf Zypern gab es Meldungen von einer neuen Corona-Mutante "Deltakron". Wissenschaftler gehen mittlerweile davon aus, dass es sich um einen Fehlalarm handelt, der auf Verunreinigungen bei der Analyse zurückzuführen sei.

In Deutschland hat die neue Corona-Variante Omikron sehr großen Anteil an den schwindelerregenden Infektionszahlen. Die Mutante, die erstmals in Südafrika entdeckt wurde, wird in wenigen Tagen wahrscheinlich die dominante in Deutschland und