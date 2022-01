Schritt-für-Schritt-Anleitung: So investieren Sie erfolgreich ETFs

Geld an der Börse ist über sogenannte ETFs leicht gemacht.

Alexander Heinl/dpa

Düsseldorf/Stuttgart. Zu komplex, zu zeitaufwendig, zu unsicher: Es gibt viele Gründe, warum Menschen Investitionen an der Börse scheuen. Mit diesen fünf Schritten kommt jeder und jede zum richtig ETF.

Um mit Wertpapieren zu handeln, muss man nicht zwingend ein Börsenprofi sein. Klar – wer Einzelaktien in sein Portfolio aufnehmen möchte, sollte genau wissen, was er tut. Wer stattdessen aber in börsengehandelte Indexfonds investiert, der m