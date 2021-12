Christian Drosten bei der Verleihung des Hanns-Joachim-Friedrichs-Preises 2021 im WDR Funkhaus - mit einem vorsichtigem Lächeln.

Imago Images/Christoph Hardt

Köln. In der drohenden Omikron-Welle sind andere Länder Deutschland voraus – was sich als Vorteil erweisen könnte. Bekannte Virologen zeigen sich zumindest gedämpft optimistisch, was die Entwicklung der Pandemie betrifft.

Prominente Virologen sehen Anlass für vorsichtigen Optimismus bei der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie in Deutschland. Der Berliner Virologe Christian Drosten verweist dabei auf Daten aus Südafrika, wo sich die besonders ansteckende