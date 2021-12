Die Spitze des Messeturms ragt als einziges Gebäude der Skyline von Frankfurt vor der aufgehenden Sonne heraus.

Boris Roessler/dpa

Offenbach am Main. Das auslaufende Jahr war das elfte zu warme Jahr in Folge, heißt es in der Jahresbilanz des Deutschen Wetterdienstes. 2021 brachte aber auch außergewöhnliche Extreme mit katastrophalen Folgen.

Mit einer Durchschnittstemperatur von 9,1 Grad hat das Jahr 2021 um 0,9 Grad über dem Wert der international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990 gelegen. Damit war 2021 das elfte zu warme Jahr in Folge, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD