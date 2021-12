Zu viel gefeiert? So werden Sie den Kater an Neujahr los

An Silvester wird häufig viel Alkohol getrunken. Durch das richtige Essen und genügend Wasser können Sie einem Kater am Neujahrsmorgen vorbeugen.

Hamburg. An den Feiertagen wird in Deutschland gerne mal Alkohol getrunken. Hier erhalten Sie Tipps, wie Sie dem Kater nach dem Silvesterabend vorbeugen können und was gegen Kopfschmerzen und Unwohlsein am Folgetag hilft.

Auch wenn in diesem Jahr die großen Feiern aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen müssen – Alkohol wird an Silvester wohl dennoch fließen. Am nächsten Morgen findet der Spaß häufig ein jähes Ende. Durst, ein trockener Mund, Müdigkeit,