Japan will in diesem Jahrzehnt Astronauten zum Mond schicken

Eine Illustration zeigt das Design des SpaceX Starship.

SpaceX/NASA/AP/dpa

Tokio. In der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts will Japan eigene Astronauten zum Mond schicken. Das Land beteiligt sich an der „Artemis“-Mission der USA.

Die Hightech-Nation Japan will in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts eigene Astronauten zum Mond schicken.Das sieht ein überarbeiteter Basisplan zur Weltraumforschung vor, wie der japanische Fernsehsender NHK nach Beratungen des zuständig