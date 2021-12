Frugalisten wollen innerhalb kürzester Zeit ihr Geld vermehren, um früh in Rente gehen zu können.

imago/ YAY Micro

Schondorf. Mit 40 in Rente gehen und das Leben genießen. Was für viele Menschen nur ein schöner Gedanke ist, gehört für Frugalisten zum Lebensplan. Auch wer nicht solche Pläne hat, kann von der Bewegung Anregungen bekommen.

Was ist Frugalismus? Wie leben Frugalisten? Welche Bedeutung hat dieser Lebensstil in einer Zeit, in der Überkonsum und die Suche nach Zufriedenheit aufeinandertreffen? Und ist es realistisch mit 40 in Rente zu gehen?Was bedeutet Frugalismu