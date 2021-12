Rentiere in Lappland ziehen in den Süden

Viele in Lappland beheimatete Rentiere ziehen auf der Suche nach Nahrung immer häufiger weite Strecken in den Süden.

Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Lappland. Rentiere können im Schnee Futter finden, im Eis hingegen nicht. Das Klima in ihrer Heimat vertreibt die Tiere nun.

Viele in Lappland beheimatete Rentiere ziehen wegen einer bestimmten Auswirkung des Klimawandels auf der Suche nach Nahrung immer häufiger weite Strecken in den Süden.„Rentiere können kein Eis durchdringen, weil es zu hart ist und so ziehen