Deftiges Essen, und davon meist viel zu viel, führt an den Weihnachtsfeiertagen oftmals zu einem extremen Völlegefühl.

dpa/ Christin Klose

Hamburg. In vielen Haushalten wird an Weihnachten ordentlich geschlemmt. Gegen das Völlegefühl wird oft ein Verdauungsschnaps angeboten. Aber räumt der "Absacker" den Magen wirklich auf? Wir verraten, was am besten hilft.

Zu Weihnachten werden in vielen Haushalten aufwändige Speisen aufgetischt. Wenn schließlich alle ihr Besteck zur Seite gelegt haben und sich die Hände auf den vollen Bauch legen, wird häufig ein "Absacker" angeboten. Doch kann Schnaps wirkl