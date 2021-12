Wirkt auch gegen Omikron: Anti-Corona-Pille in den USA zugelassen

Das antivirale Medikament Paxlovid soll bei Patienten mit einem hohen Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf eingesetzt werden.

AFP/Pfizer

Silver Spring. Das neue Corona-Medikament Paxlovid macht Hoffnung für Risiko-Patienten und wirkt laut Hersteller Pfizer auch gegen die Omikron-Variante. Wann es zum Einsatz kommen soll.

Das Corona-Medikament Paxlovid des US-Pharmariesen Pfizer ist in den USA zugelassen worden. Die US-Arzneimittelbehörde FDA erteilte am Mittwoch eine Notfallzulassung für das antivirale Medikament in Pillenform. Die Behörde sprach von einem