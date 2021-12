So vermeiden Sie ein Stimmungstief nach den Festtagen

Nach dem Urlaub fällt es vielen Beschäftigten schwer, sich zu motivieren.

Berlin. Bei der Rückkehr an den Arbeitsplatz nach dem Urlaub stellt sich bei vielen Menschen ein Motivationsloch ein. Experten bezeichnen dies als Post-Holiday-Syndrom. Eine Expertin verrät, was gegen das Stimmungstief helfen kann.

Wer nach den freien Tagen zum Jahresende wieder in den Job zurückkehrt, verfällt schnell mal in ein Stimmungs- und Leistungstief. In der Arbeitspsychologie bezeichnet man diesen Effekt als Post-Holiday-Syndrom.Um das zu vermeiden, hilft es