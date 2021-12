Tipp zum richtigen Entsorgen: Geschenkpapier sollte sortiert werden, bevor es in der Mülltonne landet.

imago images/stock&people/Ralph Peters

Berlin. An Heiligabend wird der Geschenkestapel unter dem Weihnachtsbaum ausgepackt. Was zurückbleibt, sind meist glückliche Gesichter und ein Berg an Papiermüll, der entsorgt werden muss. So machen Sie es richtig.

Es ist nicht nachhaltig, nach Weihnachten die Berge an Geschenkverpackungen einfach in den Restmüll zu stopfen. Denn darunter befinden sich oft auch Materialien wie Papier und Plastik, die wiederverwertet und zum wertvollen Rohstoff für wei