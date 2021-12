Handout-Foto des Arthropleura-Fossils am Strand von Howick in Northumberland.

Neil Davies/PA Media/dpa

Cambridge. Bei einem Spaziergang am Strand stieß ein ehemaliger Student der Uni Cambridge auf das gigantische Fossil. Es war durch einen Erdrutsch freigelegt worden.

Bis zu 2,6 Meter lang und etwa 50 Kilogramm schwer: Ein in England per Zufall entdecktes Fossil eines wohl gigantischen Tausendfüßers hat am Dienstag Schlagzeilen in Großbritannien gemacht. Die Überreste des Tiers aus dem Karbon-Zeitalter v