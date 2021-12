Matthias Maurer: Weihnachten im All wird besonderer Moment

Matthias Mauerer, ESA Astronaut, an Bord der ISS.

Mark T. Vande Hei/NASA/ESA/dpa

Oberthal. Astronaut Matthias Maurer freut sich auf Weihnachten im All. Er hofft, dass er noch ein kleines Geschenk von den Lieben daheim bekommt. Ein paar irdische Dinge wird er auch vermissen.

Für Matthias Maurer wird es ein unvergessliches Weihnachten. Denn der Astronaut aus dem Saarland feiert im All in rund 400 Kilometern Höhe an Bord der Internationalen Raumstation ISS. „Natürlich ist es ein besonderer Moment, Weihnachten im