Deutsche naschen in der Corona-Krise noch mehr Schokolade

Deutsche lieben Schokolade laut Statistik mehr als die meisten anderen Menschen auf der Welt.

imago images/Panthermedia/jirkaejc

Frankfurt/Bonn. In Deutschland wird im Ländervergleich besonders viel Schokolade gegessen. Neun Kilogramm im Jahr sollen es im Durchschnitt pro Kopf sein – 90 Tafeln!

Sogenannte Nervennahrung in der Pandemie: In der Schokoliebhaber-Republik Deutschland wird in der Corona-Krise noch mehr zu Schokolade gegriffen als sowieso. Das zeigen Zahlen des Marktforschungsunternehmens Nielsen. "Der Schokoladenko