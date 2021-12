Mit Paprikapulver werden die unterschiedlichsten Gerichte gewürzt.

Osnabrück. Paprikapulver wird im Handel in verschiedenen Sorten angeboten, worin die Unterschiede bestehen, klären wir heute in unserer "Ach so!"-Kolumne rund ums Alltagswissen.

Paprikapulver ist in fast jedem Gewürzregal zu finden. Es zählt zu den beliebtesten Gewürzen, die bekanntesten Sorten sind edelsüß und rosenscharf. In ganz unterschiedlichen Speisen wird das rote Gewürzpulver verwendet, zum Beispiel in Supp