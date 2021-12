Hamburg. Spülmaschinen nehmen uns die lästige Aufgabe ab, das gesamte Geschirr per Hand abzuwaschen. Allerdings darf nicht alles in die Spülmaschine gestellt werden. Wir erklären Ihnen, welche Fehler Sie vermeiden sollten.

Obwohl es bequemer wäre, das gesamte Geschirr in die Spülmaschine einzuräumen, sollten Sie darauf verzichten. Manches Material wird in der Geschirrspülmaschine beschädigt und sollte eher mit der Hand abgewaschen werden wie das Portal "VerbraucherFenster Hessen" erklärt. Ein Überblick:

Video: Dieses Geschirr gehört nicht in die Spülmaschine

Holz gehört nicht in die Spülmaschine

Bretter, Besteck oder sonstiges Geschirr aus Holz sollten Sie mit der Hand abwaschen. In der Spülmaschine ist das Holz dem Wasser zu lange ausgesetzt und es quellt auf. Die Folge ist, dass sich das Holz optischverändert. Wenn es sich um geleimtes Holz handelt, kann sich der Kleber lösen und die Holzgriffe fallen womöglich ab. Auch lackiertes Holz sollte nicht in die Spülmaschine: Die Lackierung könnte abplatzen. Achten Sie darauf, beim Abwasch das Holz nicht zu lange im Wasser einzuweichen. Ansonsten entstehen ähnlich negative Effekte wie in der Spülmaschine.

imago images/Addictive Stock/Maxi Gagliano

Vorsicht bei Kunststoff

Achten Sie darauf, ob Ihr Kunststoff-Geschirr als "spülmaschinengeeignet" deklariert ist. In diesem Fall können Sie das Geschirr ohne Bedenken in die Spülmaschine einräumen. Wenn eine solche Kennzeichnung nicht vorhanden ist, sollten Sie das Geschirr per Hand abwaschen. Das Problem bei Kunststoff-Geschirr ist, dass es in der Spülmaschine aufgrund der hohen Temperaturen ansonsten schmelzen kann. Außerdem sollten Sie darauf achten, dass Sie Geschirr aus Kunststoff nicht in die Spülmaschine stellen, wenn die anderen Teller in der Geschirrspülmaschine besonders dreckig sind. Die Hitze ändert die Kunststoff-Oberfläche, verfärbtes, heißes Wasser dringt so in das Geschirr ein und verändert die Farbe. Meistens kann man die Verfärbung nicht mehr entfernen.

imago images/f8 das Bild

Isolierbecher und Kannen

Isolierbecher und Isolierkannen sollen wasserdicht sein und können dadurch problemlos in die Tasche oder in den Rucksack eingepackt werden. Die Flüssigkeit kann aufgrund der Gummidichtung nicht austreten, da ein Vakuum entsteht. Das Spülmaschinenmittel beschädigt allerdings diese Gummidichtung. Die Folge ist, dass die Becher und Kannen nicht mehr richtig schließen und nicht mehr wasserdicht sind. Waschen Sie Isolierbecher und Kannen also besser per Hand ab, um keine Wasserflecken fürchten zu müssen.

Lesen Sie auch:

Anzeige Anzeige

Silber und Kupfer von der Spülmaschine fernhalten

Silberbesteck oder auch Zinn, Kupfer, Bronze und Messing gehören nicht in die Spülmaschine. Das Spülmittel greift mit dem Spülmaschinensalz das Material an, sodass sich das Geschirr verfärbt. Manchmal kann die Verfärbung durch das Polieren rückgängig gemacht haben, doch eine Garantie dafür gibt es nicht. Ersparen Sie sich die Arbeit, indem Sie das Material von vorn­he­r­ein mit der Hand abwaschen.

Auch Geschirr mit einer Goldverzierung sollte nicht in die Spülmaschine. Ansonsten schwächt die Verzierung mit der Zeit ab und das Geschirr ist nicht mehr so schön wie vorher. Auch Geschirr mit anderen Aufglasurverzierungen sollten nicht in die Spülmaschine. Unter- und Inglasurdekor wiederum sind auch für die Geschirrspülmaschine geeignet.

imago images/Shotshop

Welche Gläser nicht in die Spülmaschine sollten

Die meisten Gläser sind für die Spülmaschine geeignet. Allerdings kann es sein, dass nach vielen Spülgängen die Gläser trüb werden. Gläser, die einen Aufdruck haben, gehören nicht in die Spülmaschine, da dieser sonst abblättert. Bei Sektgläsern kann der Stiel zu lang sein, sodass er abbricht. Gehen Sie auf Nummer sicher und waschen Sie Sektgläser lieber mit der Hand ab. Milchglas verfärbt sich in der Spülmaschine oft gelblich. Auch diese Gläser sollten Sie deshalb nicht in die Spülmaschine stellen, es sei denn, die Verfärbung stört Sie nicht.

Scharfe Messer mit der Hand abwaschen

Das Spülmittel enthält Säuren, Salze oder Laugen, die mit Metall reagieren. So rosten Messer und werden immer stumpfer und können dadurch nicht mehr so gut schneiden wie vorher. Also sollten Sie die Messer nicht in die Spülmaschine legen, um diesen Effekt zu vermeiden.

imago images/Bihlmayerfotografie

Keine beschichteten Pfannen und Töpfe

Auch wenn besonders das Abwaschen von Pfannen und Töpfen lästig ist, sollten Sie dennoch nicht darauf verzichten. Lassen Sie sich die Arbeit nämlich von der Spülmaschine abnehmen, zerstört das Spülmittel die Fettschicht. Dadurch brennt das Essen bei der nächsten Nutzung schneller an. Statt die Pfannen und Töpfe also in die Spülmaschine einzuräumen, sollten Sie sie mit einem feuchten Schwamm abwaschen. Verzichten Sie dabei sogar auf das Spülmittel.