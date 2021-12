Berlin. Heiligabend wird der Baum geschmückt, das ist in vielen Familien eine Tradition. Allerdings erklären Psychologen, dass es einen Vorteil haben kann, den Baum frühzeitig zu dekorieren. Das ist der Grund.

Die einen würden am liebsten schon nach Halloween loslegen, die anderen warten lieber bis zum Fest: In der Frage, wann der beste Zeitpunkt ist, um das Haus weihnachtlich zu dekorieren, scheiden sich die Geister – gerade, wenn es darum geht den Weihnachtsbaum aufzustellen.

In vielen Familien wird der Baum traditionell erst am 23. oder 24. Dezember feierlich aufgestellt und gemeinsam geschmückt. Dabei stimmt man sich nicht nur auf die besinnlichen Tage ein, es hat auch einen praktischen Grund: In der christlichen Tradition bleibt der Weihnachtsbaum bis zum Dreikönigstag am 6. Januar stehen. Je später er aufgestellt wird, desto höher die Chancen, dass er bis dahin möglichst wenig Nadeln verliert.

Weihnachtliche Dekoration weckt Kindheitserinnerungen

Es kann allerdings sinnvoll sein, den Baum möglichst früh zu schmücken. Denn: Laut Psychologen ist glücklicher, wer früh die Weihnachtsdekoration aus dem Keller holt. Das liegt daran, dass weihnachtliche Deko bei vielen vertraute Gefühle erweckt. "In einer Welt voller Stress und Angst verbinden sich die Menschen gerne mit Dingen, die sie glücklich machen, und Weihnachtsschmuck weckt die starken Gefühle der Kindheit", erklärte Psychoanalyst Steve McKeown gegenüber dem britischen Onlineportal "Unilad". Der Anblick des geschmückten Weihnachtsbaums lasse einen wieder die "magischen Emotionen" fühlen, die man als Kind an Weihnachten gespürt hat. Und: Je früher man schmückt, desto länger halte dieses Gefühl an.

Auch Psychologin Deborah Serani bestätigt, dass der Duft von Tannennadeln und funkelnde Ornamente glückliche Erinnerungen wecken. "Das weihnachtliche Dekorieren setzt Dopamin frei, ein Glückshormon", sagte sie gegenüber "Today". Das Schmücken des Baums sei eine Abwechslung vom Alltag und eine Erfahrung für die Sinne. Darüber, ob man das weihnachtliche Ambiente als angenehm wahrnimmt, entscheide jedoch auch, ob man damit schöne Kindheitserinnerungen assoziiert – oder eher negative.

Menschen, die weihnachtlich dekorieren, wirken freundlicher

Weihnachtsdeko stimmt aber nicht nur einen selbst fröhlich. Eine Studie hat ergeben, dass Menschen, deren Häuser weihnachtlich dekoriert sind, als besonders gesellig und freundlich wahrgenommen werden. Auch soll man mit der Weihnachtsdeko den Nachbarn signalisieren können, dass man offen und kontaktfreudig ist – solange sich diese durch das Blinken und Funkeln der Deko nicht in ihrer Nachtruhe gestört fühlen.

